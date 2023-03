Am Samstag, 1. April, ist die europaweit bekannte Jazz- und Gospelsängerin Deborah Woodson zu Gast in Bad Kissingen . Ab 19.30 Uhr steht sie gemeinsam mit ihren Gospelmates und den KisSingers auf der Bühne. Dabei wird die Erlöserkirche von Tönen bekannter Traditionals und Gospels erfüllt, die das Publikum in die Performance einbinden sollen. Die „KisSingers“ unter Leitung von Musikdirektor Jörg Wöltche zeigen an diesem Abend ihr Können und bringen dabei ein Feuerwerk voller Emotionen auf die Bühne im Altarraum, heißt es in der Pressemitteilung. „Black & White Gospel“ ist eine Konzertkonzeption, die engagierte lokale Sänger im Gospelchor mit den Profis aus der Musikbranche zusammenbringt. In Bad Kissingen zeigt sich diese lokale Komponente im Auftritt der „KisSingers“ gemeinsam mit Deborah Woodson. Eintrittskarten zu dem Konzert sind bei Modehaus Ludewig in der Brunnengasse 1 sowie im Evangelischen Pfarramt in der Von-Hessing-Str. 4, Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 11 Uhr erhältlich. Foto: Jörg Wöltche