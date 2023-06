Mit Blumen, einem Präsent und einem VdK-Schirm gratulierten am 15. Juni der VdK-Vorsitzende Helmut Beck und seine Stellvertreterin Lorette Weiß Anni Bauereiß zum 100. Geburtstag , teilt der VdK-Ortsverband in einer Pressemeldung mit.

Anni Bauereiß wurde in Mellrichstadt in Unterfranken geboren. Beruflich war sie als Sportlehrerin tätig. Nach ihrer Hochzeit verschlug es sie in die Nähe von Bad Tölz nach Bad Heilbrunn. Hier führte sie im eigenen Haus mit großem Garten eine Pension mit vielen Hausgästen.

Sie hat drei Söhne, welche in München und Bad Heilbrunn leben. Nachdem ihr Mann 1989 verstarb, gab sie auch ihre Pension auf. Von nun an war ihr Wunsch, wieder in die Heimat zurückzukehren.

Sie fand ein neues Zuhause im Seniorenwohnpark Burkardus in Bad Kissingen . In ihrer betreuten Wohnung fühlt sie sich sehr wohl und hat Freunde und Bekannte gefunden.

Auf die Frage, ob sie sehr aufgeregt war vor ihrem 100. Geburtstag , erzählte sie: „Gestern ging ich erst um 11 Uhr zu Bett und dachte mir, hoffentlich verpasse ich morgen nichts!“ red