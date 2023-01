In der restlos ausverkauften Lauertalhalle konnte Vorsitzender Volker Röder auch zahlreiche Ehrengäste zum Neujahrskonzert des Musikvereins Maßbach begrüßen. Viele Abordnungen der befreundeten Musikvereine fanden den Weg nach Maßbach .

Und der Patenverein aus Heustreu und zahlreiche Gemeinderäte waren unter den Gästen. Alle drei Bürgermeister der Marktgemeinde Maßbach besuchten das Konzert, heißt es in einer Pressemitteilung des Musikvereins. Unter dem Dirigenten Karl-Heinz Helmerich studierte die Kapelle, mit rund 20 aktiven Musikern, einige neue Stücke ein und spielte gekonnt auf einem sehr hohen Niveau.

Mit der Eröffnung des Abends, dem Marsch „ Kaiserin Sissi “, begann ein stimmungsvoller Abend. Unter anderem glänzte Andreas Frank am Schlagzeug mit dem Bravourstück „Der Lieblingstrommler“. Das Publikum freute sich darüber, an diesem Abend bei den Stücken Vogelwiese, Kreuzberglied und dem Frankenliedmarsch mitsingen zu dürfen. Nach der Pause schwenkte die Kapelle in die Welt der modernen Blasmusik über. Mit diesen Glanzstücken brachte die Kapelle das Publikum zu stehenden Ovationen. Die Zuhörer forderten viele Zugaben ein.

Während des Abends wurden verdiente Musiker, Vorstandschaftsmitglieder und langjährige passive Mitglieder von den Vorsitzenden Volker Röder und Simone Schad und von der Vertreterin des Nordbayerischen Musikbundes, Birgit Döhler, geehrt.

Für aktives Musizieren im Musikverein Maßbach wurden geehrt: fünf Jahre: Leticia Arnold, Cassandra Fischer, Rebekka Räth, Amelie Schad, Jannis Seufert, Caroline Treuting, Frank Wirsing, Maxima Klement; zehn Jahre: Maria Maier ; 20 Jahre: Christoph Benckiser; 30 Jahre: Andreas Frank.

Ehrungen für Tätigkeit im Vorstand: zehn Jahre: Volker Röder, Tanja Saal, Oliver Gleichmann; 15 Jahre: Christoph Benckiser, Karl-Heinz Helmerich.

Ehrungen für passive Mitgliedschaft: 25 Jahre: Sabine Geßner, Andre Klopf, Lorette Klopf, Nicole Pickel; 40 Jahre: Britta Frank, Christa Klopf, Bernd Schraut; für 50 Jahre: Christa Schüller, Martin Usleber, Viktoria Krauser, Rita Hartmann. red