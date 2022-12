Erstmals und nach langer Vorarbeit ist es heuer gelungen für ausgewählte, interessierte Siebt- und Achtklässer des Ganztagesbereiches des Münnerstädter Gymnasiums einen Kletterkurs an der hauseigenen Kletterwand in Kooperation mit dem Deutschen Alpenverein Sektion Würzburg durchzuführen.

Bereits im letzten Jahr wurde ein „Schnupper-Klettern“ angeboten. Bei manchen war der Funke sofort übergesprungen. Im Anschluss erfolgte eine verbindliche Anmeldung.

Im September startete dann endlich der Kurs mit zwei Gruppen von jeweils fünf bis sechs Schülern während der Mittagspause für jeweils 60 Minuten über zehn Einheiten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlernten verschiedene, notwendige Knotentechniken, wurden in die Sicherungs- und Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Und natürlich kam auch das Klettern und das Bouldern unter Anleitung der Trainer nicht zu kurz. Am Ende des Kurses haben alle den Grundlagenschein für Toprope-Klettern und Vorstieg erreicht.

Der krönende Abschluss des Kurses war die Exkursion nach Würzburg in die Kletterhalle. Hier konnte das erworbene Wissen angewandt und ausgebaut werden. So ging es für die „Gipfelstürmer“ in noch größere Höhen. Außerdem konnte am sogenannten „Vollautomaten“ geklettert werden,- eine automatische Sturzsicherung. „Das Gefühl, 14 Meter über dem Boden zu schweben ist atemberaubend. Es kostet sehr viel Überwindung die Hände beim Automaten loszulassen und sich mit den Füßen abzustoßen“, sagt ein Teilnehmer. red