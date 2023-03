Mit „Kokubu“ gastiert eine der größten Trommelshows der Welt am Samstag, 11. März, in Bad Kissingen . Das japanische Ensemble begeistert mit furiosen Rhythmen und Athletik und liefert ab 19.30 Uhr ein musikalisches Trommelfeuerwerk im Max-Littmann-Saal. Dabei vollführt die in schwarze Kimonos und weiße Stirnbänder gekleidete Truppe den Spagat zwischen bodenbebendem Akustik-Orkan, mal dezenter Rhythmik und dem zart-sanften Klang der Bambuslängsflöte (Shakuhachi). In diesem Jahr wird Masamitsu Takasaki als Weltmeister des dreisaitigen Zupfinstruments Tsugaru-Shamisen das Event bereichern, so der Veranstalter. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel. 0971 8048 444, online unter badkissingen.de/events sowie per Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. red/Foto: Hiroki Yanazaki