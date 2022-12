Auch in diesen dramatischen Zeiten der Krisen gilt für den Rotary Club (RC) Bad Kissingen : als Vorbild vorangehen und Aktivitätszeichen setzen. Deshalb hat sich der RC auch in diesem Jahr wieder die Förderung von sozialen und kulturellen Projekten besonders in der Region auf die Fahnen geschrieben. Und ein Rekord-Spendenergebnis konnten die Mitglieder des Rotary Clubs Bad Kissingen in diesem Jahr zudem erzielen: Über 50.000 Euro kamen durch die rotarischen Freunde zusammen und stehen nun für soziale und kulturelle Projekte zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung des Rotary Clubs .

Wichtig ist es dem RC Bad Kissingen , landkreisübergreifend fördernd aktiv zu sein. „Eine der schönsten Aufgaben im rotarischen Jahr ist die Verteilung der Weihnachtsspende. Die Begeisterung unserer Mitglieder, zu spenden, ist eine große Freude. Noch größer aber ist die Freude, Menschen mit diesem Geld helfen zu dürfen“, ist Präsident Gerhard Schneider begeistert. Diese Hilfe erfolgt nicht nach dem Gießkannen-Prinzip, sondern gezielt, wohl überlegt, so die Pressemeldung weiter. Die Mitglieder des RC Bad Kissingen haben dazu demokratisch eine Prioritätenliste erstellt, die nun umgesetzt wird.

Und das Förder-Portfolio weist auch in diesem Jahr wieder eine große Bandbreite auf. Da sind die Unterstützungen im sozialen Bereich für den Hospizverein, das Mehrgenerationenhaus in Bad Kissingen , aber auch Kulturförderung wie für das Theater Maßbach. „Förderung von Kultur und Bildung in unserer Region darf nicht vernachlässigt werden. Kultur braucht auch nach Corona noch Unterstützung“, ist Gerhard Schneider überzeugt.

Da passen die „Freunde Wildpark Klaushof“ mit Projekten wie Eulengehege und Schulprojekten gut hinein. Die Anton-Kliegl-Mittelschule erhält Unterstützung mit Lernmaterial für Schülerinnen und Schüler sowie für ein Kunstprojekt. Der Kliegl-Kindergarten kann seine Spielzeugausstattung für die neu geschaffene Interims-Kita erweitern.

Aktuell zur Weihnachtszeit wurde in den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld erneut das „Netzwerk Soziale Dienste e.V.“ in seinen ambulanten und stationären Angeboten finanziell unterstützt.

Nachdenken über Krisensituationen – auch im eigenen Land – zeigen, wie wichtig Hilfsorganisationen in der eigenen Region sind: So geht ein Förderbetrag an das Technische Hilfswerk im Landkreis. Die Tafeln in Bad Kissingen , Hammelburg, Bad Brückenau und Bad Neustadt haben, auch aufgrund der Auswirkungen des Angriffskrieges gegen die Ukraine und der Energiekrise , erhöhte Bedarfe gemeldet: Der „Club“ flankiert hier die vier Tafeln mit Geldmitteln. „Rotarische Hilfe soll – so unser Selbstverständnis – immer schnell und direkt sein, den Menschen vor Ort in Notfällen unter die Arme zu greifen“, bringt es Rotary-Präsident Gerhard Schneider auf den Punkt: „Das ist das rotarische Motto: Selbstloses Dienen.“ red