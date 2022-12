Das Italian National Ballett bringt mit „Der Nussknacker“ am Montag, 26. Dezember, eines der berühmtesten Ballette der Musikgeschichte auf die Bühne des Kurtheaters. Die Zuschauerinnen und Zuschauer tauchen ein in eine zauberhafte Welt, in der Puppen und Spielsachen lebendig werden, heißt es in der Pressemitteilung der Staatsbad Bad Kissingen GmbH. „Der Nussknacker“ sei das ideale Stück, um in die Ballett-Klassik einzusteigen. Die Veranstaltung des Kissinger Winterzaubers beginnt um 17 Uhr. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel. 0971/80 48 444, online unter badkissingen.de/events oder per Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. red/Foto: Timur Kinzikeev