Das Unesco-Biosphärenreservat Rhön bietet wichtige Lebensräume für viele seltene Tagfalter-Arten. Den stark gefährdeten Schwarzen Apollo findet man deutschlandweit nur noch in wenigen Mittelgebirgen. Über die aktuelle Verbreitung dieser Art soll nun ein bürgerwissenschaftliches Projekt unter der Federführung der bayerischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats und des Biodiversitätszentrums Rhön Aufschluss geben. Im ersten Schritt des Schutzprojektes werden Freiwillige gesucht. Mithelfen kann man quasi ganz nebenbei – indem man bei Spaziergängen nach dem Lerchensporn, der Futterpflanze der Apollo-Raupen, Ausschau hält. Das passiert ausschließlich auf offiziellen Wanderwegen – diese werden den Freiwilligen von den Projektverantwortlichen zugewiesen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Schwarze Apollo (Parnassius mnemosyne) gehört mit einer Flügelspannweite von fünf bis sechs Zentimetern zu den auffälligsten Vertretern unserer heimischen Tagfalter. Die Flügel haben eine weiße Grundfarbe mit einigen dunklen Flecken, und der äußere Rand der Vorderflügel scheint fast durchsichtig. In Deutschland gibt es den Schwarzen Apollo nur noch in wenigen Mittelgebirgen – in Bayern außerhalb der Alpen sogar nur noch in der Rhön, da alle anderen bayerischen Vorkommen bereits erloschen sind.

Der Schwarze Apollo ist auf besonnte Waldränder und Heckensäume mit Lerchensporn-Pflanzen angewiesen. Da so früh im Jahr nur wenig andere Pflanzen blühen, kann man Lerchensporn mit kaum einer anderen Pflanze verwechseln.

Ziel des bürgerwissenschaftlichen Projekts ist es, anhand der Lerchensporn-Vorkommen auf mögliche Verbreitungsgebiete des Schwarzen Apollos zu schließen. Zunächst wird dringend die Hilfe aus der Bevölkerung benötigt. Wer Interesse hat, ist herzlich zur digitalen Infoveranstaltung am Donnerstag, 2. März, um 19.30 Uhr, eingeladen. Dabei werden die Ökologie des Schwarzen Apollos, Ziele des Projekts und der Ablauf der Lerchensporn-Kartierung vorgestellt. Anmeldung unter artmeldungen@reg-ufr.bayern.de. red