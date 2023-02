Mit dem Gesetzentwurf zur Einführung digitaler Mitgliederversammlungen in Vereinen ist es künftig auch ohne Satzungsänderungen möglich, Versammlungen im virtuellen Raum abhalten zu können. Darauf weist die SPD-Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar in einer Pressemitteilung hin.

„Wir gehen damit einen großen und wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung im Vereinswesen und sorgen für größere Flexibilität“, erklärt Sabine Dittmar . Mitgliederversammlungen seien so etwas wie das Herzstück eines jeden Vereins. Das gesetzliche Leitbild sieht bisher vor, dass diese Treffen in Präsenz abgehalten werden müssen. „Während der Corona-Pandemie haben wir es mit einer Sonderregelung den Vereinen ermöglicht, das Vereinsleben auch mit digitalen Sitzungen am Leben zu erhalten. „Jetzt haben wir eine dauerhafte Regelung gefunden“, freut sich die Bundestagsabgeordnete.

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen waren Mitgliederversammlungen in Präsenz in den vergangenen Jahren nur unter großen Schwierigkeiten plan- und durchführbar. Deswegen wurde vom Gesetzgeber eine Regelung erlassen, die die Einberufung digitaler Versammlungen, in denen auch neu gewählt werden durfte, erleichterte. Das einberufende Gremium kann nun ohne Satzungsänderungen die Versammlung in hybrider Form organisieren. Zusätzlich kann entschieden werden, rein virtuelle Sitzungen abzuhalten, wenn die Mitgliederversammlung dies mehrheitlich beschließt. Die Satzung muss nicht geändert werden. red