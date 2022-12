Andere finanziell unterstützen und dabei der Dorfgemeinschaft Freude bereiten, damit hatte der Gesangverein Harmonie mit seiner Veranstaltung einen vollen Erfolg. Zur Eröffnung der Arnshäuser Adventsfenster am Pfarrheim hatte die Harmonie in den Pfarrhof eingeladen. Bei warmen Getränken und einem kleinen Imbiss genossen kleine und große Gäste – nicht nur aus Arnshausen – das heimelige Ambiente bei Kerzenschein und Feuerschalen.

Das stolze Spendenergebnis von 700 Euro, das in diesen drei Stunden gesammelt worden ist, konnte jetzt vom 1. Vorsitzenden der Harmonie , Peter Binsteiner, an Dagmar Ziegler von der Tafel e.V. Bad Kissingen überreicht werden. An jedem Dezembertag wird an verschiedenen Häusern im Ort ein geschmücktes Adventsfenster geöffnet. Diese Aktion findet heuer zum dritten Mal statt und lädt jeden Tag zu einem Spaziergang durch das Dorf ein.

Das Verzeichnis der jeweiligen Adventsfenster hängt an den bekannten Stellen aus. kam