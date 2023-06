Zu einer erneuten Geschichtenstunde hatte die Bücherei diesmal bei herrlichstem Sonnenschein eingeladen. Die Kinder hörten die Geschichte „Der Regenbogenfisch lernt verlieren“ (von Marcus Pfister), schreibt das Büchereiteam in einer Pressemeldung.

Der schillernde Fisch spielt mit seinen Freunden Verstecken, doch dabei läuft nicht alles so, wie er sich das vorstellt, und er erweist sich als schlechter Verlierer. Seine Freundin Rotflosse hilft ihm jedoch dabei, wieder auf seine Freunde zuzugehen. So macht der kleine Fisch in diesem Abenteuer die Erfahrung, dass Verlieren gar nicht so leicht ist.

Nach der Geschichte waren die Kinder zu einem Angelspiel eingeladen. In mehreren Runden wurden „Fische“ gefangen. Die meisten dieser Tiere zog Emma an Land.

So viel Anglerglück wurde mit einer Packung Fischstäbchen belohnt. Doch auch die anderen Teilnehmer gingen nicht leer aus. red