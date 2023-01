Gerlinde Dörr ist als Geschäftsführerin des Sozialen Pflegedienstes der Landeskirchlichen Gemeinschaft in der Friedenskirche entpflichtet worden. In einem gemeinsamen Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde und des Evangelischen Gemeinschaftsverbandes Hessen-Nassau (EGHN), Träger des Pflegedienstes , wurde der engagierte Einsatz von Gerlinde Dörr in Bad Brückenau gewürdigt.

Pfarrer Gerd Kirchner ging auf ihre 40-jährige Mitarbeit in der evangelischen Kirchengemeinde ein, wie es in einer Mitteilung an die Presse heißt, die von der evangelischen Kirchengemeinde herausgegeben worden ist. Er erinnerte an den Hausbibelkreis, viele Konzerte, die Tankstellengottesdienste und die Gründung der Landeskirchlichen Gemeinschaft. Außerdem ist Gerlinde Dörr mehrere Jahre im Kirchenvorstand aktiv gewesen.

In einer bewegenden Zeremonie haben die Gottesdienstbesucher Kerzen aufgestellt, um an die vielen Patientinnen und Patienten zu erinnern, die in den vergangenen Jahren liebevoll betreut und gepflegt werden konnten, heißt es weiter.

Der Inspektor des EGHN, Stefan Piechottka, ist in seiner Predigt auf die Höhen und Tiefen eines Berufslebens eingegangen. Dann hat er die fast 25-jährige Tätigkeit von Gerlinde Dörr als Geschäftsführerin des Pflegedienstes , der 1998 als außerordentliches Mitglied innerhalb der Diakonie gegründet wurde, gewürdigt und sie schließlich entpflichtet. Im Anschluss stellte sich Gert Brinkhorst vor, der die Nachfolge antreten wird.

Hintergrund: Der außergewöhnliche Name „Sozialer Pflegedienst der Landeskirchlichen Gemeinschaft“ kommt daher, dass sich damals aus dem Hauskreis Felsenkeller eine Landeskirchliche Gemeinschaft gegründet hatte und sich die Verantwortlichen des EGHN einen Pflegedienst als Arbeitszweig vorstellen konnten.

Gestartet hatte Gerlinde Dörr zusammen mit der damaligen Pflegedienstleitung Manuela Hartmann als Zweierteam. Aktuell sind 23 Mitarbeiterinnen und ein ehrenamtlicher Mitarbeiter angestellt, heißt es in der Pressemitteilung. Von diesen sind elf in der Pflege, sieben in der Hauswirtschaft, vier in der Betreuung sowie eine Mitarbeiterin in der Buchhaltung eingesetzt.

100 Menschen betreut

Heute werden eigenen Angaben zufolge fast 100 pflegebedürftige Menschen im Altlandkreis von Bad Brückenau betreut. Die Beschäftigten arbeiten in drei Schichten, haben eine 24-stündige Rufbereitschaft und fahren ungefähr 100.000 Kilometer bei bis zu etwa 18.000 Einsätzen im Jahr. red/Fotos: Christel Hentschel