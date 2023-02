Nachdem schon die Premiere im Theater Schloss Maßbach vom Publikum lange gefeiert worden war, wurde die Truppe der Unterfränkischen Landesbühne auch bei ihrem Gastspiel beim Kissinger Theaterring im Kurtheater erst nach heftigem Beifall entlassen.

Die Titelrolle spielte Christoph Schulenberger mit großer Intensität, obwohl oder weil er sich nicht dazu verleiten ließ, Kohlhaas lediglich als den tobenden Rächer zu geben. Da Kleist in seiner Novelle nicht nur die Geschichte von Kohlhaas’ Aufruhr und die häufig fragwürdigen Reaktionen seiner Feinde aus dem Adelsstand zeigt, sondern ein ganzes Panorama der Gesellschaft des deutschen 16. Jahrhunderts, waren Anna Schindelbeck, Yannick Rey, Tobias Wolfschläger und Marc Marchand in wechselnden Rollen ebenfalls ständig im Einsatz. Regisseurin und Ensemblemitglied der Maßbacher, Susanne Pfeiffer , hatte den Text bearbeitet und die beiden Pferde Just (Tobias Wollschläger) und Wonne (Marc Marchand), zu sprechenden Mitspielern gemacht, die das Schicksal ihres Herrn kommentierten – mit viel Lust an Pferdepantomime. Eine großartige Idee, die die oft trostlose Geschichte mit der Sicht derer von „ganz unten“ auflockerte, aber auch schärfte.

Gerhild Ahnert ist Intendantin des Kissinger Theaterrings.