Zum 1. März übergibt Georg Jehn seinen Fliesenverlegebetrieb an seinen Mitarbeiter Pascal Schirmer aus Geroda /Platz. 17 Jahre führte Georg Jehn als Fliesenlegermeister mit vier Mitarbeitern die Geschicke des Verlegebetriebes in Eckarts und Buchrasen Bad Brückenau, heißt es in einer Pressemeldung des Betriebes Jehn. Nun geht er in Ruhestand.

Pascal Schirmer machte vom Praktikanten bis zur erfolgreichen Meisterprüfung im Jahre 2022 seine komplette Ausbildung im Betrieb Jehn. red