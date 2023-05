Bereits zum vierten Mal verbringen die musikalischen Spät- und Wiedereinsteiger aus den Mitgliedsvereinen des Nordbayerischen Musikbundes ein spannendes Wochenende beim Erwachsenenbläserklassen-Camp in der Bayerischen Musikakademie Hammelburg . Den Abschluss bildet ein einstündiges Konzert am Sonntag, 21. Mai, um 10.30 Uhr in der Klosterkirche Hammelburg , das für jeden offen ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Musikakademie.

Das gemeinsame Musizieren und die Erarbeitung von Musikstücken in einem großen Orchester stehen dabei im Vordergrund, selbstverständlich kommt das gemütliche Beisammensein dabei auch nicht zu kurz. Erfahrene Dozenten sorgen neben der Probenarbeit mit kurzweiligen Workshops für interessante Einblicke in Themenbereiche rund um die Musik und somit für neue Motivation. Beispielsweise werden rhythmische Einheiten mit Bodypercussion sowie Themenbereiche der Musikergesundheit in das Musikwochenende eingebunden. Die 64 Teilnehmenden der Generation 50plus erfahren somit neue Impulse für das ganzheitliche Musizieren. red