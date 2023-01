Wie funktioniert Inklusion? Diese Frage stellte sich den Initiatoren des Generationentreffs „Taubenschlag“ Anfang Januar, wie Leiterin Bianca Volkert der Zeitung in einer Pressemitteilung schreibt. Anja Herterich von der offenen Behindertenarbeit der Lebenshilfe Bad Kissingen suchte eine barrierefreie Möglichkeit für rund zehn Senioren aus den Wohnheimen von Hammelburg und Fuchsstadt. Geplant sei einmal monatlich ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen, hieß es da.

Wenig später meldete sich eine Frau, die für ihren kürzlich nach Hammelburg gezogenen Vater eine Möglichkeit suchte, gesellschaftliche Kontakte zu knüpfen. Er sei ein leidenschaftlicher Schafkopf-Kartler. Daraus wuchs die Idee zum Spiele-Nachmittag im Treffpunkt Taubenschlag in der Von-Hess-Straße.

Für die praktische Umsetzung gab es allerdings zahlreiche Hürden. Die Betreuerinnen der Lebenshilfe hatten Bedenken, ob sich ihre Schützlinge in der noch ungewohnten Umgebung mit unbekannten Menschen wohlfühlen würden. Andererseits könnte es bei den Nichtbehinderten Berührungsängste geben, so die Befürchtung. Letztendlich fanden sich aber doch Senioren , Gehbehinderte, zwei Kinder und Bewohner der Lebenshilfe mit geistigen und körperlichen Einschränkungen ein.

Nach Kaffee und Kuchen bildeten sich Spielgemeinschaften zu Rommé, Canasta, Schafkopf und Würfelspiele. Nur an den Tischen der Lebenshilfe nicht. Ausgerechnet die Jüngsten zeigten, wie Inklusion funktionieren kann. Die siebenjährigen Buben setzten sich an die Tische der Lebenshilfe , um gemeinsam Memory zu spielen. Alle hatten Spaß. Am anderen Tischende bildete sich eine „Mensch ärgere Dich nicht“-Runde.

Der nächste Inklusions- Spielenachmittag ist für Donnerstag, 23. Februar, geplant. Beginn ist um 14.30 Uhr. red