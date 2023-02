Um Zahlen und um eine neu aufgelegte Förderung beim Gemeindewald ging es in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Bernd Zürner und Wolfgang Kuhlmann vom AELF Bad Neustadt stellten den Jahresbetriebsnachweis 2022 und die Planungen für das laufende Jahr vor. „Die Vorgaben in Sachen Holzeinschlag konnten nicht ganz bewältigt werden, der Erfüllungsgrad lag bei 75 Prozent“, so Zürner. Aber das Hauptziel, nämlich den Wald in gutem Zustand zu erhalten, sei erreicht worden. Die Einnahmenseite stehe hier nicht an erster Stelle, als besonders wichtig für den Ramsthaler Wald stufte Kuhlmann den Erosionsschutz ein.

Im vergangenen Jahr standen Ausgaben in Höhe von 31.300 Euro Einnahmen von 19.000 Euro gegenüber. Besonders auffällig sei mit 280 Festmetern die Nachfrage nach Brennholz gewesen. Für das laufende Jahr erwartet man mit rund 2500 Euro ein überschaubares Defizit. Überzeugt zeigte sich das Gremium vom neu aufgelegten Förderprogramm „Klimaangepasste Waldbewirtschaftung“. Zürner stellte hierzu die zwölf Einzelkriterien vor und merkte an, dass diese hier in Unterfranken erfüllbar seien. Zu den Punkten zählen unter anderem die Naturverjüngung, die natürliche Waldentwicklung, der Verzicht auf Kahlschlag, Düngung und Pflanzenschutz, Maßnahmen zur Wasserrückhaltung und nicht zuletzt die Stilllegung von fünf Prozent der Waldfläche.

Außerdem müssten fünf Habitatbäume/ha ausgezeichnet werden, das bedeute für Ramsthal rund 1000 Bäume, hierzu zählten aber auch Baumanwärter. Das Programm laufe über zehn Jahre, das Einzelkriterium Stilllegung über 20 Jahre. „Ganz oder gar nicht“ laute die Devise, Teilflächen würden nicht gefördert . Im Gremium wurde dabei auch das Interesse geweckt, wieder einmal einen Waldbegang durchzuführen.