Die Finalrunde mit Ausspielung des Wanderpokals der Gemeinde Wartmannsroth fand im Feuerwehrhaus in Windheim statt. Nach zwei Spielrunden mit jeweils 30 Spielen stand zum einen der Tagessieger und zum anderen der Gesamtsieger fest.

Den Tagessieg erzielte mit 355 Punkten Erich Betz aus Wartmannsroth. Die folgenden Plätze gingen an Arthur Kleinhenz, Wartmannsroth, mit 120 Punkten, Helmut Schäfer, Dittlofsroda, mit ebenso 120 Punkten, an Andreas Reith, Wartmannsroth, mit 110 Punkten und an Dieter Hämel, Schwärzelbach , mit 95 Punkten.

Der 7. Spieltag war gleichzeitig das Finale bei der Ausspielung des Gemeindepokals für die Spielsaison 2022/23. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl aus allen sieben Spieltagen gewinnt den Pokal.

Mit einer Gesamtpunktzahl von 515 Punkten ging der Gemeindepokal an Edgar Lutz aus Schwärzelbach . 2. Sieger wurde Erich Betz aus Wartmannsroth mit 470 Punkten. Den 3. Platz belegte mit 465 Punkten Erich Reidinger aus Neuwirtshaus.

Am letzten Spieltag vor der Sommerpause wurde auch der Betrag in der Spendenkasse ermittelt. Aus den Minuspunkten aller sieben Spieltage und Spenden ergab sich ein Betrag von rund 175 Euro. Werner Ziegert überreichte die Spende Daniela Müller vom Kindergartenverein St. Andreas. red