Die Bayerische Musikakademie erhält Fördergelder in Höhe von gut 145.000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Das teilt die SPD-Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar mit.

„Es freut mich sehr, dass die Musikakademie zum Zug gekommen ist“, sagt Sabine Dittmar laut Pressemitteilung mit Blick auf die Sitzung des Haushaltsausschusses im Deutschen Bundestag , in der am Mittwoch die Fördersumme in Höhe von 145.000 Euro auf den Weg gebracht wurde.

Für Reparatur des Dachstuhls

Die Fördersumme umfasst 50 Prozent des finanziellen Gesamtvolumens des Projekts, das mit 290.000 Euro veranschlagt ist. Mit dem Geld soll die ehemalige Klosterkirche im früheren Kloster Altstadt saniert werden. Konkret geht es um eine Reparatur des historischen Dachstuhls sowie den Außenanstrich des Gotteshauses.

Die Kirche soll künftig vor allem für kulturelle Zwecke, aber auch weiter für kirchliche Anlässe genutzt werden. Bereits in der Vergangenheit fanden immer wieder Sakral-Konzerte mit großem Chor und Orchester in der Kirche, die bis zu 300 Zuhörern Platz bietet, statt. „Ein sehr schönes Projekt, das für Konzerte der Musikakademie neue Möglichkeiten eröffnet. Hier wird historische Bausubstanz erhalten und modern genutzt“, freut sich Sabine Dittmar .

Auch die Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann (Bündnis 90/Die Grünen) freute sich laut Pressemeldung über die Förder-Zusage: „Dass der Bundestag heute beschlossen hat, circa 145.000 Euro an Fördermitteln für die Sanierung der denkmalgeschützten Kirche des ehemaligen Franziskanerklosters Altstadt Hammelburg bereitzustellen, ist eine großartige Nachricht für meine Heimatstadt, aber auch für unsere Region.“

Die ehemalige Klosterkirche war im Zuge der Umnutzung des ehemaligen Klosters Altstadt 2015 für Zwecke der Bayerischen Musikakademie erworben worden.

Die beteiligt sich auch mit Eigenmitteln in fünfstelliger Höhe an der Sanierung, zu der auch der Landkreis Bad Kissingen und die Stadt Hammelburg ihren Beitrag leisten, wie es in der Mitteilung der SPD-Bundestagsabgeordnete weiter heißt. red