Die Regierung von Unterfranken hat der „ Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH “ die fachliche Genehmigung für die Erweiterung und Ertüchtigung des Verwaltungsgebäudes „La Casa“ am Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt erteilt. Rund 2,5 Millionen Euro wurden bewilligt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 3,8 Millionen Euro , teilt die Regierung von Unterfranken in einer Pressemeldung mit.

Das Leopoldina Krankenhaus der Stadt Schweinfurt unterhält im Gebäude „La Casa“, das in westlicher Nachbarschaft zum Klinikgebäude gelegen ist, Büroflächen für die krankhauszugehörige Verwaltung. Das Gebäude ist bis auf eine Teilfläche im 2. Obergeschoss sowie dem 3. Obergeschoss durch Büroflächen genutzt. Für die Restflächen besteht die Ausstattung für Apartments sowohl für Nutzung durch Personal als auch für Patientenbesucher. Wegen optimierter Verwaltungsabläufe sowie damit einhergehender Verlagerung von Büroflächen aus der Klinik in das La-Casa-Gebäude, plant die Klinik den Umbau der restlichen Apartments in Büroflächen. Durch den Umbau sollen aus 19 Apartmenträumen 17 neue Büroräume mit 49 Arbeitsplätzen sowie ein Besprechungsraum im 3. Obergeschoss entstehen. Baubegleitend sollen die EDV-Übertragungsnetze im gesamten Gebäude und die Datenübertragungsrate modernisiert sowie eine Außenverschattung eingebaut werden. red