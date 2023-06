Ohne Auto geht es nicht? „Zumindest nicht im ländlichen Raum!“ werden viele sagen. Aber ist das wirklich so und falls ja, soll das so bleiben? Das ist eine von vielen Fragen, die am Mittwoch, 28. Juni, um 19 Uhr mit der Autorin Katja Diehl in der Stadtbibliothek Hammelburg diskutiert werden können.

Mit Schwung, Know-how und Kreativität macht die Mobilitätsexpertin Katja Diehl Lust auf eine Gesellschaft, die gemeinsam eine attraktive und klimafreundliche Zukunft für alle baut, heißt es in einer Pressemeldung. Wie bewegen wir uns in Zukunft fort? Welche Verkehrsmittel werden wichtig sein? Vorgestellt werden neue Blickwinkel auf die Mobilität. Katja Diehl wird ihr Bestseller-Buch „Autokorrektur“ vorstellen. Das Publikum ist eingeladen, mit Diehl und dem Klimaschutzmanager Philipp Spitzner über Potenziale und Bedürfnisse für eine Mobilitätswende zu diskutieren. Die Autorin engagiert sich seit langem für eine gerechtere Mobilität, an der alle teilhaben können. Sie verdeutlicht, wie oft Menschen in ihrer Mobilität aufs Auto angewiesen sind, selbst wenn sie es eigentlich gar nicht möchten. Und sie fragt: Was bedeutet das für alle, die keinen Führerschein haben oder sich ein Auto nicht leisten können oder wollen?

Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Stadtbibliothek , Vhs und dem Klimaschutzmanager der Stadt Hammelburg , unterstützt wird sie vom Verkehrsclub Deutschland e.V. Karten gibt es in der Bibliothek, Kirchgasse 4, Hammelburg , Tel. 09732/902433 oder über Vhs. red