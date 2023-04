Am Freitag, 21. April, um 19 Uhr findet im TiP, dem Jugendtheater des Theaters Schloss Maßbach , die Premiere von „Bromance“ statt. Das Stück von Joachim Robbrecht enthüllt in schlaglichtartigen Szenen, mit hohem Tempo, Witz und jugendlichem Slang die komisch-tragische Gefühlswelt dreier pubertierender Jungen, dargestellt von Sam Gerst, Benjamin Jorns und Jonas Stüdemann.

Tim und Bo sind dicke Freunde. Noch nie sind sie aus der Provinz, einem unbestimmten Ort in einer „Scheißgegend“, rausgekommen. Alles, woran sie denken und womit sie großmäulig prahlen, sind ihre vermeintlichen Annäherungen an das weibliche Geschlecht. Dann ändert sich plötzlich vieles, denn Jonas taucht auf. Ein Junge aus der Stadt, der von unbegrenzten Möglichkeiten träumt und die Freunde mit neuen Gedanken konfrontiert. Nach einem Sommerurlaub in Polen, bei dem Jonas und Tim einander näher kommen, als sie es für möglich gehalten hätten, ist nichts mehr, wie es war. Termine und Infos: theater-massbach.de red