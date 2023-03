Nach Zustimmung des Bundeskartellamts hat die Bauking GmbH Dortmund zum 1. März die Gebhardt Bauzentrum GmbH & Co. KG Marktheidenfeld übernommen. Darüber informiert Bauking in einer Pressemitteilung. Der Markenname bleibt erhalten – das Unternehmen firmiert also weiterhin unter Gebhardt.

Geführt wird das Bauzentrum wie bisher von Bernd Ullrich und Kai Lerch, die beide langfristig in der Geschäftsführung bleiben. Auch alle 300 Mitarbeiter, die an den Standorten Marktheidenfeld, Goldbach, Höchberg, Karlstadt, Hammelburg , Erlangen und Fürth arbeiten, werden übernommen. Gewohnter Name, bekannte Gesichter am Beratungstresen: Für die Kunden ändert sich somit erst einmal nichts.

Blick hinter die Kulissen

Hinter den Kulissen läuft jedoch die Integration in die Bauking GmbH, denn schließlich soll Gebhardt von dem neuen Partner auch profitieren. Bauking ist mit einem Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro eines der marktführenden Unternehmen im deutschen Baustoff- und Holzhandel. Zur Gruppe gehören 130 Standorte mit nahezu 4400 Mitarbeitern. Davon bedienen 81 Fachhandlungen vorwiegend gewerbliche Kunden. Zu ihnen gehört nun auch Gebhardt. Darüber hinaus unterhält Bauking 49 Hagebaumärkte.

Die Vorteile für Gebhardt

Als Teil dieser starken Gruppe erwarten die Geschäftsführer Ullrich und Lerch wesentliche Vorteile für die Gebhardt-Baustoffzentren: „Wir rechnen mit erheblichen Synergien im Einkauf und damit verbunden auch mehr Schlagkraft im Vertrieb“, sagen sie. Im Klartext heißt das: Als Teil der Bauking-Gruppe kann Gebhardt jetzt günstiger einkaufen und ist dadurch noch wettbewerbsfähiger.

Zudem soll das Angebot erweitert werden, da Gebhardt nun auf das komplette Bauking-Sortiment zugreifen kann. „Wir werden neue Sortimente aufnehmen und bestehende Sortimente ausbauen“, kündigen die Geschäftsführer an.

So will Gebhardt künftig etwa den Bereich Photovoltaik stärker bedienen. Geplant ist außerdem, die räumliche Nähe zur Bauking-Tochter Bauwaren Mahler GmbH & Co. KG mit fünf Standorten im Raum Augsburg zu nutzen.

„Dadurch haben wir die Möglichkeit, unseren Kunden eine noch größere Fliesenkompetenz zu bieten“, freuen sich Ullrich und Lerch in der Pressemitteilung. Somit könnten die Kunden doch bald merken, dass sich etwas verändert hat, weil Gebhardt jetzt zu Bauking gehört. red