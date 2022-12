Musikalisches Weihnachtsgeschenk des Fördervereins Staatsbad Philharmonie Kissingen: Am 2. Weihnachtsfeiertag können sich Musikliebhaber auf ein festliches Weihnachtskonzert der besonderen Art freuen. Um 15.30 Uhr erfüllen nicht nur die Töne der Staatsbad Philharmonie Kissingen die Wandelhalle, sondern auch die kraftvolle Stimme der Solistin Anja Gutgesell .

Der Gastauftritt wird möglich durch eine großzügige Spende des Fördervereins . Die Künstlerin steht für Ausdrucksstärke sowie Brillanz und weiß mit ihrem gesanglichen Talent das Publikum in den Bann zu ziehen. Die Gäste erwartet ein Programm mit Weihnachtsklassikern wie „White Xmas“ oder „Winterwunderland“, aber auch Liedern von Franz Lehar, Robert Stolz oder Fred Raymond. Die dekorierte Wandelhalle mit ihrer festlichen Atmosphäre bildet den passenden Rahmen der Veranstaltung.

Weihnachtskonzerte der Staatsbad Philharmonie Kissingen gibt es darüber hinaus an Heiligabend, 24. Dezember, um 10.30 Uhr in der Wandelhalle, ebenso wie am 1. Weihnachtsfeiertag um 10.30 Uhr und 15.30 Uhr statt. Ein weiteres Weihnachtskonzert spielen die Musikerinnen und Musiker am 2. Weihnachtsfeiertag um 10.30 Uhr. red