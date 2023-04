Seit 27 Jahren gibt es die Kampagne „ Franken – Wein.Schöner.Land!“ rund um den Frankenwein . Dieses Jahr wurde im Landkreis Bad Kissingen die Winzerin Ulrike Lange aus Hammelburg für hervorragende Leistungen für den Weintourismus in Franken im Bereich „Gästeführerin Weinerlebnis Franken “ mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Mehr als 50 Gruppen pro Jahr

Die Winzerin erhält vom Tourismusverband Franken e.V. auch ein Schild, das bereits schon vor der Vinothektüre informiert, dass hier Weinführungen und Weinproben angeboten werden. Vor 20 Jahren hat Ulrike Lange die über ein Jahr dauernde Ausbildung zur qualifizierten Weinerlebnisgästeführerin mit Bestnote absolviert. „Mittlerweile führen wir über 50 Gruppen pro Jahr durch unsere Hammelburger Weinberge, Weinkeller und zeigen Touristen und auch Einheimischen die wundervolle Weinlandschaft im Saaletal“, so Ulrike Lange laut Pressemitteilung.

Die Geschichte der ältesten Weinstadt Frankens interessiere die Gäste genauso wie die handwerkliche Herstellung des Bioweins vom Weingut Lange – Schloss Saaleck. Für Gruppen bietet Ulrike Lange individuelle Führungen an. Zusätzlich gibt es geführte Weinwanderungen, moderierte Weinproben , Sternenweinwanderungen und Weinseminare.

Während der Coronazeit bot Ulrike Lange viele Online-Weinproben an, die jetzt weniger nachgefragt werden, jedoch für Gruppen aus weit entfernten Regionen immer noch interessant seien. Für die offenen Führungen können mittlerweile nur noch im Vorverkauf Tickets erworben werden, da die Nachfrage von Jahr zu Jahr gestiegen sei.

Weinwandertag

Wer die Hammelburger Weinberge und Naturlandschaft einfach mal so erwandern möchte, der kann am Vatertag die Gelegenheit nutzen und zum Weinwandertag „Wein+Brotzeit to go“ kommen. Auf der Strecke des Weinlehrpfades und des seit 2020 eröffneten „Kalk+KulTour“-Wegs werden die Wanderer an fünf Stationen mit Biowein, Getränken und kleinen Gerichten versorgt. Das Weingut und die Obereschenbacher Vereine bieten dieses Event seit drei Jahren in einer Gemeinschaftsaktion an. Der Eintritt ist frei, die Strecken betragen 1,9 Kilometer bis zwölf Kilometer. Information über Startpunkte, Parkmöglichkeiten und Route gibt es unter frankenwein.bio/veranstaltungen. red