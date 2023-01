Frank Bergmanns Figurentheater für Kinder gastiert am Freitag, 27. Januar, um 16 Uhr in der Georgi-Kurhalle in Bad Brückenau . Es zeigt das Stück „Kasper und die Schatzsuche“, heißt es in einer Pressemitteilung des Figurentheaters.

Schatzkarte geteilt

Seppel hat eine Schatzkarte beim Aufräumen gefunden. Räuber Schwarzbart kommt zu Besuch. Er bekommt mit, dass es eine Schatzkarte gibt, und schon hat er die Hälfte der Schatzkarte. Er macht sich auf dem Weg in den Räuberwald, um den Schatz zu finden.

Kinder können Tipps geben

Seppel ruft seine Freunde, um den Schatz noch vor Räuber Schwarzbart zu finden. Dabei können auch die Kinder wichtige Tipps für die Schatzsuche geben. Natürlich passieren da noch einige spannende Dinge.

Einlass ist um 15.30 Uhr. Informationen und Reservierungen gibt es unter Tel. 0174/59 99 580.

Weitere Infos sind auch im Internet frabe-figurentheater.de zu finden. red