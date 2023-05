Der Kulturpass ist ein neues Angebot der Bundesregierung für alle, die 2023 ihren 18. Geburtstag feiern. Sie erhalten ein Budget von 200 Euro , das sie für Eintrittskarten, Bücher, CDs, Platten und vieles andere einsetzen können, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Manuela Rottmann (Bündnis 90/Die Grünen).

Die Plattform des Kulturpasses funktioniert wie ein Marktplatz und bringt junge Menschen und Kulturanbietende zusammen. Anbietende können ihre Veranstaltungen und Kulturprodukte dort bereitstellen. Über eine App können Jugendliche auf diese Angebote zugreifen. Seit Mitte Mai können sich Anbietende auf dem Marktplatz registrieren.

Kulturelle Erfahrungen nachholen

Dazu erklärt Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann : „Mit dem Kulturpass auf Initiative der Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth , steht ein neues, besonderes Angebot in den Startlöchern. Für junge Erwachsene ist es die Möglichkeit, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern kulturelle Erfahrungen nachzuholen, die in den letzten Jahren vielleicht zu kurz kamen. Vor allem ist es aber auch für alle Kultureinrichtung in unserer Region eine große Chance, mit ihren Angeboten eine wichtige Zielgruppe zu erreichen und finanzielle Einbußen der Pandemie-Jahre teilweise zu kompensieren. Von Musikfestivals wie „Ab geht die Lutzi!“ oder den Kissinger Sommer über Kinos und Theater bis hin zu unseren Buchhandlungen und darüber hinaus haben wir so viele tolle Kulturangebote in unseren Städten und Landkreisen, die es verdienen, noch bekannter zu werden. Ich freue mich über alle Anbieterinnen und Anbieter, die sich beteiligen, damit wir auch im ländlichen Raum die Möglichkeiten des Kulturpasses voll ausnutzen können.“

Infos: kulturpass.de. red