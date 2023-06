Bei der „Abendführung durch Altstadt und historische Kuranlangen“ am Mittwoch, 21. Juni, lassen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Welterbe Bad Kissingen verzaubern. Beginn ist um 19 Uhr. Der Spaziergang führt durch die Kuranlagen. Die Guides erzählen aus der beeindruckenden Vergangenheit – der Zeit, als der Hochadel und das feine Bürgertum sich jährlich ein Stelldichein an der Fränkischen Saale gaben. Bei einem Bummel durch die Altstadt zeigt sich zudem, wie sich Bad Kissingen vom bürgerlichen Landstädtchen zum mondänen Weltbad entwickelt hat. Die Tour startet an der Tourist-Information Arkadenbau. Karten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, Tel. 0971/8048 444, und per Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Online gibt es Tickets unter badkissingen.de/events. red/Fotot: Nina Pareia Santo