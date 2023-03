Die Kinder der KinderKiste haben ein Herz für die Vögel. Nach zwei Jahren coronabedingter Unterbrechung konnte in diesem Jahr endlich wieder eine Nistkastenaktion gestartet werden. Der ehemalige Rektor der Diebacher Schule Herbert Pramstaller führte elf Kinder der KinderKiste zusammen mit ihren Erzieherinnen in das Diebacher Waldgebiet „Mühlschlag“, um dort die Nistkästen zu reinigen.

„Vor ungefähr 40 Jahren haben dort Schüler der Diebacher Schule im Werkunterricht Nistkästen gezimmert und sie an einzelnen Bäumen im Wald angebracht, um den heimischen Vögeln eine Niststätte zu bieten“, erklärte Pramstaller. Er freue sich, dass es sich die Kinder zur Aufgabe gemacht haben, die Kästen zu reinigen. Einige waren beschädigt und mussten repariert werden, zwei Kästen waren heruntergefallen, und mussten neu befestigt werden. Groß war die Freude bei den Kindern, wenn sie beim Öffnen feststellten, dass die Kästen im vergangenen Jahr beflogen waren. Gründlich entfernten sie die alten Nester und lauschten den Erklärungen des ehemaligen Schulleiters. „Wenn viel Moos für den Nestbau verwendet wurde, war es sicherlich ein Meisenpaar, das dort brütete.“ Die Kinder erfuhren auch, dass die Nistkästen nicht an der Westseite der Bäume angebracht werden sollen, da sie dort Wind und Regen ausgesetzt sind. Ideal ist es, wenn sie in Richtung Südost aufgehängt werden. Am Ende versprachen die begeisterten Kinder, bei der Nistkastenaktion wieder dabei zu sein. red