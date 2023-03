Fleißige Helfer beim Frühjahrsputz 2023: Trotz der ungünstigen Wettervorhersage , die zum Glück nicht ganz zutraf, hatten sich am Frühjahrsputz 2023, der vom Vereinsbeirat der Stadt Bad Kissingen organisiert wird, über 100 Erwachsene und 90 Kinder beteiligt. Jede Menge Abfall, darunter auch Altöldosen mit Inhalt wurden gefunden und am Servicebetrieb der Stadt Bad Kissingen entsorgt. Ein Dank ging an alle beteiligten Vereine, die Mitarbeiter des Servicebetriebes und die Europa Union, die nach getaner Arbeit die Helfer mit Brotzeit und Getränken versorgten. red