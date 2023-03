Beim Frühjahrskonzert der Stadtkapelle geht es diesmal „very british“ zu, wie es in einer Pressemeldung heißt.

Am Samstag, 18. März, steht mit der Stadtkapelle Hammelburg für alle Musikfans und Reiselustigen ein musikalischer Kurz-Trip nach Irland und England auf dem Programm. Nach dem „Check in“ beziehungsweise Einlass um 18.30 im Frobenius Gymnasium, verlässt der „Flieger“ um 19 Uhr die heimischen Gefilde.

Unter musikalischer Führung ihres neuen Captains Christian Metz nehmen die Hammelburger Musiker zunächst Kurs auf Dublin, die Hauptstadt Irlands, und reisen danach weiter in das Dörfchen Tullamore. Neben der Teilnahme an einem typisch irischen Festival mit mitreißender Tanz- und Volksmusik steht eine musikalische Kostprobe irischen Biers und Whiskeys genauso wie ein nächtlicher Abstecher in das beliebte Touristenviertel Temple Bar auf dem Programm.

Nach einem Weiterflug nach England gibt es ein „Meet&Greet“ mit Robbie Williams , einem der größten britischen Entertainer. Er verspricht Entertainment vom Feinsten genauso wie der legendäre Freddie Mercury , dessen Rocksong „Bohemian Rhapsody“ ihn berühmt und unvergessen gemacht hat. Zum Abschluss des irisch-britischen Kurztrips erwartet alle Reisegäste eine Führung durch das Londoner West-End-Theatre mit dem „Phantom der Oper“. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red