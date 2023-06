Eine kulturhistorische Führung durch den Kapellenfriedhof und die Marienkapelle organisiert die Staatsbad GmbH für Sonntag, 18. Juni. In dem unter Denkmalschutz stehenden Friedhofspark sind zahlreiche interessante Persönlichkeiten bestattet und die gotisch-barocke Marienkapelle beeindruckt mit ihrer kostbaren Ausstattung. Beginn ist um 14 Uhr am Liebfrauensee. Karten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, Tel. 0971/8048-444 und per Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Online gibt es Tickets unter badkissingen.de/events. Foto: Benjamin Kiesel