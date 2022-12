Der internationale Lions-Friedensplakatwettbewerb wurde in diesem Jahr unter folgendem Motto ausgeschrieben: „Mit Mitgefühl führen“.Wie auch schon im vergangenen Jahr haben wieder vier 6. Klassen des Bad Kissinger Jack-Steinberger-Gymnasium an diesem Wettbewerb teilgenommen. Unter der Betreuung von Kunstlehrer Rudolf Dotzauer sowie Referendarin Sonja Wahler haben sich insgesamt 104 Schüler und Schülerinnen künstlerisch mit diesem Thema auseinandergesetzt. Eine fachkundige Jury aus Mitgliedern des Lions Club Bad Kissingen hat dann insgesamt neun Gewinner ermittelt, unter denen sich aus jeder Klasse zwei Bilder besonders hervorgetan haben und schließlich mit dem Kunstwerk von Jenny Tran aus der Klasse 6b ein Hauptgewinnerinnen-Bild gekürt werden konnte.

Das Gremium prämierte die Werke mit folgenden Geldpreisen: 80 Euro für das Hauptgewinner- Bild, 30 Euro für die übrigen Gewinner sowie zusätzlich 70 Euro für jede der vier Klassenkassen. Die glückliche Gewinnerin Jenny Tran erklärt ihr Siegerbild so: „Mein Friedensplakat habe ich zweiteilig gestaltet: Auf einem großen, vielfältigen Flaggenteppich in Herzform stehen Menschen, die erkennen, wie wichtig Mitgefühl ist und sich gegenseitig umarmen. Sie alle blicken auf eine im Bild zentral angeordnete Erde, um die Symbole, die als Synonyme für Mitgefühl stehen, kreisen. Über der Erde befindet sich im oberen, komplementären Teil eine große Brücke, auf der in der Dunkelheit Menschen- Silhouetten zu erkennen sind, die streiten und sich gegenseitig ignorieren. Dazu habe ich Symbole gemalt, die als gegenteilige Synonyme von Mitgefühl erkennbar sind.“

Das Gewinnerbild des Lions Clubs Bad Kissingen geht nun weiter an den Distrikt Bayern Nord, der insgesamt aus 65 Lions- Clubs besteht. Dort wird in der nächsten Wettbewerbsrunde entschieden, ob es das Gewinnerbild von Jenny Trab auch in die deutschlandweite Endauswahl schafft. red