Nach drei Jahren Pause hat im Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Oerlenbach wieder ein Girls ’ Day stattgefunden, zu dem 30 junge Frauen gekommen waren. Schon bei der Eröffnung der Veranstaltung stellte der Dienststellenleiter, Polizeioberrat Jens Hering, klar, dass der Beruf des Polizeibeamten schon länger keine Männerdomäne mehr ist, denn seit Jahren steigt die Anzahl der Polizeianwärterinnen und liegt zum Teil schon bei 40 Prozent in den Lehrgruppen, heißt es in der Pressemitteilung der Bundespolizei.

Um den Teilnehmerinnen einen Einblick in die Ausbildung der Bundespolizei zu geben, wurden die Schülerinnen, die mehrheitlich aus den Landkreisen Bad Kissingen und Schweinfurt kamen, ganztägig auch von Polizistinnen, die selbst schon seit einiger Zeit in diesem Beruf „ihren Mann stehen“, in die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeiten der Bundespolizei eingewiesen.

Sportlicher Auswahltest

Der Tag startete mit einem Informationsvortrag über die vielfältigen Aufgaben der Bundespolizei und eines Aus- und Fortbildungszentrums sowie einer Vorstellung der Einstellungsvoraussetzungen und der zu bestehenden Auswahltest. Den sportlichen Teil durften die Teilnehmerinnen dann auch gleich selbst, unter der Aufsicht des Auswahldienstes, durchlaufen.

Nach einer Mitfahrt in einem Dienstfahrzeug innerhalb der Liegenschaft mit Blaulicht und Sirene besuchten die Mädchen die Polizeitrainerinnen und wurden dort in die Schutzausstattungen und die Einsatzmittel der Bundespolizei eingewiesen, natürlich mit Anprobe und einem ersten „Einsatztraining“. Während des Rundgangs durch die Liegenschaft besuchten sie verschiedene Lehrgruppen in ihren Klassenräumen oder bei der praktischen Ausbildung und schauten sich auch in einem Gebäude die Unterbringungsmöglichkeiten der Anwärterinnen und Anwärter an.

Als dann noch ein Polizeihubschrauber der Bundespolizeifliegerstaffel Oberschleißheim zur Betankung auf dem Ausbildungsplatz landete, bot sich dann noch die Möglichkeit, einen Blick in den Hubschrauber zu werfen und eine kurze Einweisung durch die Piloten zu bekommen.

Nach dieser Fülle von Eindrücken zeigten sich die Schülerinnen begeistert vom Girls ’ Day bei der Bundespolizei in Oerlenbach , heißt es weiter.. red