„Freude ist keine Gabe des Geistes – sie ist eine Gabe des Herzens“, dieser Spruch von Ludwig Börne stand über der Einladung zur traditionellen Adventsfeier des Ortsrings Bad Kissingen des Deutschen Frauenrings. Nach zwei Jahren, in denen coronabedingt keine Adventsfeier stattfinden konnte, trafen sich die Mitgliedsfrauen des Ortsrings im Café Erthal zum letzten Mal – denn der Frauenverein hat sich zum Jahresende 2022 aufgelöst.

Seit mehr als drei Jahrzehnten war die Spendensammlung „Frauen helfen Frauen“ der wichtigste Programmpunkt des feierlich gestalteten Nachmittags. Mehr als 2000 Euro kamen in diesem Jahr an der Adventsfeier und durch Überweisungen im Vorfeld zusammen, ein großartiger Erfolg der Aktion und ein Lichtblick für einige Frauen aus Bad Kissingen , die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, heißt es in der Mitteilung des Frauenrings. Diese unverhoffte Zulage hilft vielleicht, sich einmal etwas Besonderes leisten zu können – für so manche Rentnerin oder alleinstehende Frau, die nur eine kleine Rente oder geringe Unterstützung bekommt, eine schöne Weihnachtsüberraschung.

Nach den letzten drei Jahren, die durch die Corona-Einschränkungen für viele entbehrungsreich und schwierig waren, seien die Vorstandsmitglieder des Bad Kissinger Frauenrings besonders dankbar, dass so viele Menschen ihre Herzen für andere öffnen. red