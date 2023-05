Unter dem Motto „Fulda verbindet…“ findet noch bis zum 8. Oktober die Hessische Landesgartenschau in Fulda statt. Präsentiert werden vier Ausstellungsflächen, verteilt über die Stadt. Zudem gibt es ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm über die gesamte Zeit.

Im Regional-Pavillon im Gelände „Wassergarten“ der Hessischen Landesgartenschau präsentieren sich abwechselnd verschiedene Organisationen und Destinationen. Auch die Genussregion Frankens Saalestück war dort vertreten, wie es in einer Pressemeldung der Verantwortlichen heißt.

Die Hammelburger Weinprinzessin Ramona Schum unterstützte das Team von Frankens Saalestück und kredenzte Silvaner und Rotling aus der ältesten Weinstadt Frankens. Passend zum Wein gab es noch Hammelburger Dätscher.

An der Region interessiert

„Leider spielte das Wetter an dem Tag nicht so mit“, heißt es weiter von Frankens Saalestück. Dennoch besuchten einige Gäste mit Dauerkarte den Regional-Pavillon und waren sehr an der Region und dem Informationsmaterial interessiert, vor allem die Radkarte wurde gerne mitgenommen.

Im September stehen dann weitere Termine in Fulda auf dem Plan, bei dem sich Franken Saalestück im Regional-Pavillon der Hessischen Landesgartenschau in Fulda präsentiert, teilen die Verantwortlichen abschließend mit. red