Die Fotoausstellung „STILLS“ des Vereins ART97688 e.V. basiert auf dem Film „La Dolce Vita“ von Federico Fellini aus dem Jahr 1960. Einzelne ausgewählte Szenen wurden von den zehn teilnehmenden Künstlern nachgestellt, aber nicht ohne sie zu hinterfragen oder neu zu interpretieren. Ein spannendes, künstlerisches Projekt ist entstanden, das begleitend zum Kissinger Sommer 2023 in der Wandelhalle Bad Kissingen vom 16. Juni bis 19. Juli gezeigt wird.

Fotografiert wurden sie von René Greiner, der seine Künstlerkollegen und -kolleginnen in Szene gesetzt hat. Mitgemacht haben Eva Feichtinger, René Greiner, Ulrike Heim, Romana Kochanowski, Heidi Lauter, Stephan Mundi, Silvia Pfister-Stanjek, Alexander Ruppert, Katja Then und Konrad Winter. Die Ausstellung wird am am 16. Juni um 13 Uhr von Kurdirektorin Sylvie Thormann und Intendant Alexander Steinbeis eröffnet, die Künstler werden anwesend sein. Zur Ausstellung ist auch ein Begleitheft erschienen, das auch am Eröffnungstag erhältlich sein wird. Weitere Infos gibt es unter art97688.de red