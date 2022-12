„Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder eine Spendenaktion für die Tafeln in Hammelburg und Gemünden möglich machen konnten“, erklärt Daniel Zippert, Forstbetriebsleiter in Hammelburg bei der Übergabe der Wildwurst an die Tafeln in Hammelburg und Gemünden am Main. Im Rahmen einer Weihnachtsaktion hat der Forstbetrieb Hammelburg wieder Wildschweine, die in der Rhön erlegt worden sind, zu Wildwurst verarbeiten lassen. Die Wildschweine wurden im Raum Neuwirtshaus erlegt und gleich im Anschluss an die Jagd direkt an einen Wildfleischfachverarbeiter in Würzburg übergeben und dort veredelt. 200 Gläser Wildwurst und 100 Salamis wurden jeweils zur Hälfte an die Tafeln gespendet und werden vor Weihnachten noch in Hammelburg und Gemünden ausgegeben. Die Vertreter der Tafeln, Luise Smolik aus Hammelburg und Armin Stichel ( Gemünden ) bedankten sich und freuen sich, dass erneut Wildfleisch durch die Bayerischen Staatsforsten den Tafeln zur Verfügung gestellt wird. „Eine schöne Geste“, findet Frau Smolik. red