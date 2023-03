Im Sportheim von Rothhausen hat Bürgermeisterin Judith Dekant den Reigen der Bürgerversammlungen der Gemeinde Thundorf eröffnet. 401 Einwohner habe der Ort aktuell, davon sind 364 mit Hauptwohnsitz in Rothhausen gemeldet. Elf Personen sind zu-, 13 weggezogen. Es gab zwei Geburten und zwei Sterbefälle.

Als wichtigste Baumaßnahmen in Rothhausen bezeichnete die Bürgermeisterin die Maßnahmen am Friedhof, am Schöpfbrunnen und die aktuell laufenden Erdverkabelungsmaßnahmen des Bayernwerks , die die Trafostation am Ratzengrundweg obsolet werden lassen. Dort könnte eine Eulenbehausung unter dem Dach entstehen, so ein Vorschlag. Aber auch die Feuerwehr hat Bedarf als Schlauchtrockungsanlage angemeldet. Am Spielplatz am Röthenweg wurden Ausbesserungen vorgenommen. Die Bürger mögen eventuelle Schäden zügig melden, empfahl die Bürgermeisterin .

Im Friedhof wurde eine eigene Fläche für Urnenbestattungen geschaffen. Die Fortführung des Radweges zur Lauerbrücke wurde bei dessen Bau versäumt, so dass nun rund 18.000 Euro für eine Befestigung aufgebracht werden müssen. Das Straßenbauamt sah aufgrund zu geringen Verkehrs keine Möglichkeit, diese Kosten zu übernehmen. Die neue Fahrzeughalle für die Feuerwehr steht in den Startlöchern, die Gemeinde wartet jedoch immer noch auf die Absegnung des angeforderten Zuschusses. Eine Sanierung soll der Triebweg vor allem im oberen Teil erfahren. Er ist als Radwegverbindung in Richtung Volkershausen ausgewiesen und stellt aktuell eine Gefahr für einfahrende Radfahrer dar.

Die Verbindungsstraße am Sonnenhang wurde fertiggestellt, so dass die wenigen verbliebenen Parzellen nun bebaut werden können.

Dem Mangel an Bauplätzen wurde durch die Ausweisung eines neuen Baugebietes direkt an den Sonnenhang anschließend Rechnung getragen. Nun kann auch ein direkter Anschluss an die Stadtlauringer Straße erfolgen. Der Gemeinderat hat die entsprechenden Schritte auf den Weg gebracht.

Die Gemeinde ist schon seit 1986 Eigentümer der Fläche. Schon davor sei die Stadtlauringer Straße auf Kosten der Gemeinde aufgeweitet worden. Allerdings werde es wohl immer noch bis 2026 dauern, ehe die ersten Häuser gebaut werden können. Die Erschließung soll aber in einem Zug erfolgen, sodass die Zufahrt an die Stadtlauringer Straße von Beginn an gegeben ist.

Als die Bürgerinnen und Bürger das Wort hatten, wurde bemängelt, dass immer wieder die Hinterlassenschaften von Hunden von deren Besitzern nicht beseitigt werden.

Der Gemeinderat wird sich außerdem mit einem Antrag auf Aufhebung des Parkverbotes an der Linde auseinandersetzen müssen. Es sei seinerzeit richtig gewesen, argumentiert der Antragsteller, doch weil die Kontrolle nicht funktioniere, könne man es auch gleich aufheben.

Zur Forderung nach Ausweisung eines naturbelassenen Ökowaldes erklärte Dekant, dass immer ein Mittelweg zwischen Ökologie und Holznutzung gefunden werden müsse. Die Gemeinde verfolge in enger Abstimmung mit den Revierförster den Ansatz des integrativen Naturschutzes. So wurden inzwischen bereits 250 Totholzbäume erfasst, die auch so belassen werden. Aus dem Bundesförderprogramm klimaangepasstes Waldmanagement erhalten außerdem private und kommunale Waldbesitzer einschließlich Forstbetriebsgemeinschaften eine Förderung, so auch die Gemeinde Thundorf, die sich verpflichtet hat, die Kriterien zu erfüllen.

In der Versammlung wurde auch ein Jugendraum gefordert. Vorgeschlagen wurde ein ehemaliges Klassenzimmer der Schule.