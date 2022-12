Der Abwasserzweckverband Thulba-Saale, dem vier Gemeinden aus dem Landkreis Bad Kissingen angehören, erhält vom Bund im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative eine Förderung von 533.000 Euro für den Bau einer Schlammentwässerungsanlage in der Kläranlage Hammelburg. Das teilt die SPD-Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar in einer Meldung an die Presse mit.

„Der Klimaschutz ist eine der großen Aufgaben unserer Zeit“, sagt Sabine Dittmar . „Es freut mich, dass im Abwasserzweckverband Thulba-Saale vier Gemeinden gemeinsam ein Projekt entwickelt haben, das ein wichtiger Schritt in Richtung mehr Klimaschutz ist.“ Die Stadt Hammelburg , die Marktgemeinden Oberthulba und Elfershausen sowie die Gemeinde Fuchsstadt arbeiten bereits seit 1993 im Abwasserzweckverband Thulba-Saale zusammen.

Mit dem Neubau einer Schlammentwässerungsanlage in der Kläranlage Hammelburg soll jetzt eine zentrale Annahmestelle für Klärschlamm geschaffen werden, der dann umweltgerecht entsorgt werden kann.

Das Projekt wird von der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) des Bundeswirtschaftsministeriums mit 533.000 Euro gefördert. Die Gesamtkosten liegen, laut Ausschreibung, bei knapp über zwei Millionen Euro, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Mit der NKI werden seit 2008 Klimaschutz-Projekte in den unterschiedlichsten Bereichen gefördert, unter anderem auch bei der klimafreundlichen Abwasserbewirtschaftung Verbundlösungen für die Klärschlammverwertung. red