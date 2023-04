Noch bis 1. Mai besteht die Möglichkeit, Nominierungen für den neuen Förderpreis für Kultur des Landkreises Bad Kissingen einzureichen. Der Preis wird künftig alle zwei Jahre unter einem wechselnden Fokusthema ausgelobt. Voraussetzung für eine Nominierung zum Preis ist, dass die auszuzeichnende Person oder Institution beziehungsweise deren Angebot einen direkten Bezug zum Landkreis Bad Kissingen hat und die Nominierung Bezug zum Fokusthema nimmt, heißt es in einer Mitteilung des Regionalmanagements im Landkreis.

Das Fokusthema des Preises für die Auflage im Jahr 2023 lautet „Interkulturalität“. Das Preisgeld umfasst bis zu 10.000 Euro und kann auf mehrere Preisträgerinnen und Preisträger aufgeteilt werden. Nach Abschluss der Nominierungsfrist wird eine Jury unter Vorsitz des Landrates zusammentreten, die über die Sieger und/ oder Siegerin entscheidet. Die Jury wird gebildet aus einer entsandten Person je Fraktion bzw. Ausschussgemeinschaft des Kreistages Bad Kissingen sowie bis zu drei externen Expertinnen und Experten.

Die Bewerbung beim Landkreis Bad Kissingen ist möglich über ein Online-Formular sowie per Post. Zum Start des Kulturförderpreises ist der aktuelle Einsendeschluss am 1. Mai 2023. In den Folgeauflagen wird dieser jeweils am 1. März sein. Der Landkreis Bad Kissingen hat auf seinem Portal für Kultur eine eigene Seite für den Kulturförderpreis angelegt: kultur-kg.de/kulturfoerderpreis. Hier finden Interessierte weitere Informationen. red