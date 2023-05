„Vieles, was im Wallfahrtsjahr auf dem Maria Ehrenberg geleistet wird, liegt in ehrenamtlichen Händen“, sagte Diakon Kim Sell zum Ende des Festgottesdienstes am Anfang des Wallfahrtsjahres. Ob Vorbeter, Musikanten aus Kothen, Motten, Büchenberg und Rothemann, die sich kurz formiert hatten, oder Lektoren und Küster. Helfende Hände hatten den Frühjahrsputz in und um die Kirche übernommen.

Diakon Kim Sell ehrte Petra Heurich und Bernhard Kretz. Petra Heurich erhielt für ihre ehrenamtliche Tätigkeit auf dem Maria Ehrenberg die Dankurkunde der Kirchenverwaltung Maria Ehrenberg . Seit 25 Jahren begleitet Heurich die Fußwallfahrt von Kothen an den Fuß des Wallfahrtsortes als Vorbeterin.

Mit ihr wurde auch, allerdings in Abwesenheit, Claudia Loch, mit der Dankurkunde für ihre langjährige Mithilfe und Unterstützung im Küchendienst auf dem Maria Ehrenberg geehrt.

Bernhard Kretz aus Speicherz erhielt die Ehrennadel des Bistums Würzburg für seine Verdienste um die Diözese Würzburg – verliehen durch Pfarrvikar Fidelis Kwazu, der Würzburgs Bischof Franz Jung vertrat. Bernhard Kretz war von 1982 bis 2002 im Pfarrgemeinderat Kothen-Speicherz und hier 16 Jahre lang als Pfarrgemeinderatsvorsitzender tätig. Er ist seit 1995 Lektor und Kommunionhelfer. Seit über 40 Jahren ist er außerdem ehrenamtlich als Küster auf dem Maria Ehrenberg und über 13 Jahre in der Kirche in Speicherz tätig. Seit 2008 gehört er der Kirchenverwaltung Speicherz an und sorgt außerdem seit 2014 für die Pflege der Rosen am Friedhof und am Eingang der Sakristei. Bereits 24 Jahre bekleidet er das Amt des Gottesdienstbeauftragten. bph