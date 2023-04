– Zum zweiten Mountainbikelehrgang für Sportlehrkräfte waren 31 Teilnehmer aus ganz Bayern angereist und konnten ihre Fähigkeiten auf dem Mountainbike verbessern. Das Ausbildungsprogramm für Lehrkräfte auf dem Mountainbike wird von der Landesstelle für Schulsport angeboten. Der erfolgreiche Abschluss des Lehrgangs berechtigt Absolventinnen und Absolventen dazu, eine Interessengruppe „Radsport“ im Rahmen des Differenzierten Sportunterrichts sowie eine Kursgruppe „Radsport“ im Rahmen einer Klassenfahrt zu leiten. Die Teilnehmer erhielten wertvolle Tipps und Tricks für den praktischen Unterricht mit Schülern auf dem Bike. Besonders wichtig war den Ausbildern, dass die Lehrkräfte nicht nur ihre Fahrtechnik verbessern, sondern auch in der Lage sind, ihre Schüler sicher und verantwortungsvoll auf dem Bike zu begleiten. Dazu gehörten auch Themen wie Materialkunde, Wartung, Streckenplanung sowie die Vermittlung von Sicherheitsaspekten. Die Referenten rund um Schulleiter Michael Kreil (Realschule Bad Brückenau) hatten schon im Vorfeld über ein Dutzend Routen ausgearbeitet. Bayern ist mit über 150 „Schoolbiker“-Schulen Spitzenreiter in Deutschland und der Landkreis Bad Kissingen mit acht Standorten ist an erster Stelle. red