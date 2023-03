Die Prüflinge des 61. Ausbildungsjahrgangs der Ausbildungswerkstatt Hammelburg erhielten ihre Gesellenbriefe. Viele der nun ausgelernten Kfz-Mechatroniker und Industriemechaniker bleiben der Truppe erhalten. Die Ausbildungswerkstatt der Infanterieschule Hammelburg bietet jedes Jahr die Möglichkeit, eine Lehre im Bereich Kfz-Mechatronik oder Industriemechanik zu absolvieren. Ziel ist es, die Gesellen zu übernehmen, Pflicht ist es jedoch keine. So gehen fünf der Junggesellen in die freie Wirtschaft, einer in den öffentlichen Dienst der Stadt Würzburg , heißt es in der Mitteilung der Infanterieschule. Insgesamt sechs schlagen den militärischen Karriereweg ein und einer der frisch Ausgebildeten geht zur HIL GmbH nach Bad Salzungen.

Oberstleutnant Mike Stöhr, der militärische Vorgesetzte, sagte: „Sie haben nun den Grundstein für ihre berufliche Zukunft gelegt, Sie haben das gut gemacht, Sie und auch Ihre Eltern können stolz darauf sein!“ Gut gemacht war das Stichwort, denn Christian Ionkin hatte seine Lehre mit der Note 1,4 absolviert. „Ein super Ergebnis!“, fasste es die zivile Vorgesetzte, Regierungsoberamtsrätin Christiana Störmel, Bereichsleiterin Personalmanagement des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums Hammelburg , zusammen.

Nun war es an der Zeit, dass auch die Lehrlinge nochmals zu Wort kamen. Sie bedankten sich bei den insgesamt zwölf Ausbildern und dem Team der Ausbildungswerkstatt: „Corona hat es uns nicht leicht gemacht, doch mit Ihrer Hilfe haben wir die Hürden gemeistert.“ red