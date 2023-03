Eine Gesundheitswanderung „Schritt für Schritt hält fit“ mit Kneipp- Methoden und Walderlebnissen mit DWV-Gesundheitswanderführer Thorn Plöger findet am Freitag,

17. März, statt. Neben Übungen zur Verbesserung von Kraft, Koordination, Beweglichkeit, Dehn- und Entspannungsfähigkeit werden insbesondere die natürlichen Heilmittel und Angebote in Bad Kissingen genutzt. Die zweistündige Führung startet um 15 Uhr am Eingang der Touris-Information Arkadenbau. Jeder braucht einen Trinkbecher sowie ein Handtuch. Karten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, Tel. 0971/80 48 444 und per Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Außerdem kann man Tickets online unter badkissingen.de/events kaufen und diese an der Tourist-Information abholen. red/Foto: Martina Plöger