Philipp Bauernschubert

Für 73 junge Christen aus dem pastoralen Raum Münnerstadt war am Donnerstag ein großer Tag, denn sie wurden von Weihbischof Ulrich Boom gefirmt. Um 9 Uhr waren es 40 Firmlinge aus der Pfarreiengemeinschaft „Im Lauertal“, die in der St. Laurentiuskirche in Thundorf das Sakrament der Firmung empfingen. Dieses ist die Bestätigung des Glaubensbekenntnisses, das die Eltern und Paten bei der Taufe geleistet haben, und wird auch als das Sakrament des Heiligen Geistes betitelt.

Der Weihbischof stellte den Festgottesdienst unter den Leitsatz: „Es gibt immer wieder einen, der strahlt, und das ist Gottes Geist.“ Auch in einer turbulenten Welt mit Krieg und Katastrophen, in der sich alles um Geld und Macht dreht, die geprägt ist von Konflikten, ist Christus dennoch bei uns an unserer Seite, so Boom.

Das Jahresthema „Connected“ möchte aber nicht nur die digitale Lebenswelt der Firmbewerberinnen und Firmbewerber in den Mittelpunkt stellen, sondern auch die verschiedenen Dimensionen beleuchten, wie junge Menschen heute miteinander verbunden sind und welche Rollen dabei die Verbindung zu Gott und zum Nächsten spielen können. Der Weihbischof weiter: „Die Bedeutung von Freundschaften als eine zentrale Verbindung junger Menschen untereinander ist beispielsweise für Jugendliche und junge Erwachsene im Firmalter weiterhin sehr hoch.“

Durch die Handauflegung und Salbung übertrug der Weihbischof den Heiligen Geist auf die Firmlinge und machte den jungen Menschen in seiner Predigt Mut, dass Gott in allen Lebenslagen immer bei ihnen ist. „Betrachtet Jesus als euren Freund, auch in Situationen, in denen ihr euch mal falsch verhalten habt.“

Neben Weihbischof Ulrich Boom zelebrierten Pater Rudolf Götz OSA, Pfarrer Peter Rüb und Diakon Jochen Lauterwald den Gottesdienst mit. Nach dem Festgottesdienst sangen die Kinder des Kinderhauses „Unterm Regenbogen“ dem Bischof und den Firmlingen ein Danklied.

Die 40 Firmlinge in Thundorf waren aus Maßbach, Poppenlauer , Rothhausen, Rannungen, Thundorf , Theinfeld, Wermerichshausen und Weichtungen.

Nach einer Mittagspause fand eine weitere Firmung im pastoralen Raum Münnerstadt in der Klosterkirche mit 33 Firmlingen aus Althausen, Kleinwenkheim, Reichenbach, Münnerstadt, Strahlungen, Brünn, Seubrigshausen, Burghausen und Großwenkheim statt.