1164 Euro sind bei einem Benefizfeuerwerk in der Silvesternacht in Haard zusammengekommen. Die Veranstaltung war von Christian Albert und Sebastian Schneider organisiert worden und lockte rund 250 Zuschauer an. Die Organisatoren sammelten Spenden für das Tierheim Wannigsmühle, die sie jetzt übergeben haben.

„Es war ein toller Abend und wir freuen uns, dass wir mit dem Feuerwerk etwas Gutes tun konnten“, sagte Christian Albert. „Das Tierheim Wannigsmühle leistet eine wichtige Arbeit und wir sind froh, dass wir sie unterstützen konnten“, fügte Sebastian Schneider hinzu. Das Tierheim Wannigsmühle betonte, wie wichtig solche Aktionen seien.

Das Benefizfeuerwerk soll auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Interessierte Sponsoren können sich jederzeit bei den Veranstaltern melden. red