Bei ihren Winteraktionen im Dezember hat sich die Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhausen wieder über eine starke Resonanz gefreut . Zur Nikolausaktion wurden über 35 Kinder besucht.

Neben dem Nikolaus an sich ist für viele Kinder natürlich auch der Besuch eines Feuerwehrautos beeindruckend. Damit wolle die Wehr auch versuchen, dass die Kinder und Jugendlichen wieder früher an die Feuerwehr gebunden werden, um so auch den Nachwuchs zu sichern, so Pressewart Linus Rieß in einer Mitteilung. Neben der Aktion für Kinder fand aber auch der alljährliche Christbaumverkauf statt, die Feuerwehr konnte hier ein Plus an Verkäufen von ca. 80 Prozent verzeichnen. Auch trotz Hagel und Schnee war die Veranstaltung inklusive Glühweinstand mehr als gut besucht. red