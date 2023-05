Inmitten der Weinberge können Weinfestbesucher von Samstag, 27., bis Montag, 29. Mai, rund um das Kavaliershäuschen Wein und Natur genießen. An der historischen Weinbergsmauer findet bereits zum 8. Mal das Weinfest im Weinberg statt.

Seit über 720 Jahren werden im Saalecker Schlossberg Weinreben kultiviert. Heute werden die Weinberge komplett biologisch bewirtschaftet. Hier können die Gäste inmitten der Natur und in einzigartiger Lage mit dem Wein feiern. An allen drei Pfingsttagen werden neben ausgezeichneten Bioweinen auch alkoholfreie Getränke und Bier ausgeschenkt. Für den Hunger zwischendurch werden verschiedene Speisen angeboten. An der historischen Weinbergsmauer, auf den Weinterrassen und unter den schattigen Kastanien gibt es Platz zum Verweilen. Ausreichend Parkplätze sind am Schloss Saaleck und am Zeltplatz/Wiese ausgewiesen. Von hier aus geht es noch 300 Meter auf dem Weinlehrpfad bis zum Weinfest . Für Hammelburger und Gäste wird wieder ein Pendelbus ab Parkplatz Weihertor angeboten. An der Bushaltestelle fährt der Bürgerbus am Samstag ab 16 Uhr und Sonntag sowie am Montag ab 11 Uhr. Weitere Informationen zum Weinfest unter frankenwein.bio/veranstaltungen. red