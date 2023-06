In den Sommerferien veranstaltet die Gemeinde Sinntal wieder Ferienspiele für

Grundschulkinder . In diesem Jahr finden sie vom 21. August bis 1. September statt. In Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten und den örtlichen Vereinen und Firmen wird eine Rundreise durch Sinntal organisiert, bei der die Kinder in den Ortsteilen auf Entdeckungstour gehen, heißt es in einer Pressemitteilung aus der Gemeinde.

Anmeldungen für die Sinntaler Ferienspiele sind ausschließlich online über die Homepage der Gemeinde unter sinntal.de möglich. Das Online-Anmeldeverfahren startet am Montag, 19. Juni, um 9 Uhr, wie es heißt. Es stehen pro Woche jeweils 30 Plätze zur Verfügung, buchbar sind jeweils eine oder zwei Wochen.

Die Ferienspiele richten sich an Grundschulkinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Von Montag bis Freitag werden die Kinder jeweils von 9 Uhr bis 15 Uhr betreut. Mittagessen und Getränke werden gestellt.

Die Kinder gehen zum Beispiel mit dem Förster in den Wald, können Musikinstrumente oder das Bogenschießen ausprobieren, besuchen den Bürgermeister, einen Imker und die Feuerwehr. red